Palazzi (Sindaco Mantova):” Investimenti come questo di Versalis sono fondamentali”

(Adnkronos) – “Per il sito di Mantova è fondamentale che si investa sulle nuove specialità legate alla produzione, che si tenga insieme, perché è la forza del sito di Mantova, il centro di ricerche con la produzione, non solo perché questa è una garanzia occupazionale per Versalis, diretta e per l’indotto, ma anche perché questa è un pezzo di competitività dell’Italia che si gioca nella nostra città come inaugurazione di oggi di mostra.” Lo ha dichiarato Mattia Palazzi sindaco di Mantova a Margine dell’inaugurazione di Hoop l’impianto di Versalis per il riciclo chimico dei rifiuti in plastica mista —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)