Premio Fair Play Menarini: Tinaburri, ‘premiata per aver soccorso una donna caduta da cavallo’ Video News 4 Giugno 2026 15:57 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Premio Fair Play Menarini: Paganelli, ‘30esima edizione celebra valori immutabili dello sport’ Video News Premio Fair Play Menarini: Buonfiglio (Coni), ‘riconosciamo etica, rispetto e legalità’ Video News Premio Fair Play Menarini: Pasqualetti, ‘il Fair Play è lealtà e onestà’ Video News Premio Fair Play Menarini: Belluzzi, ‘i valori non hanno bisogno di premiazioni’ Video News Italia senza pediatri, ne mancano almeno 500 di libera scelta Video News Pa: Santacroce (Ibm Italia), ‘puntare su competenze per vincere sfida trasformazione digitale’ Video News Pa, Scaramuccia (Ibm Consulting Italia), ‘tecnologia abilitatore della semplificazione’ Video News Bonus maltempo, domande entro il 20 giugno Video News bonus Video News Pubblica amministrazione: semplificazione e competenze al centro della trasformazione digitale Video News Al via la Fase 2 del Corso in Telemedicina della Fondazione Enpam, con le modalità di erogazione Video News Arca Fondi e Marevivo portano ‘Arca Blue Leaders’ sulla spiaggia della Boschettona Carica altri Firenze nubi sparse enter location 25.8 ° C 27 ° 24.3 ° 43 % 1.3kmh 72 % Gio 25 ° Ven 26 ° Sab 27 ° Dom 30 ° Lun 32 ° Ultimi articoli Sport nazionale LeBron James versione golfista a Capri, le vacanze italiane della superstar Salute e Benessere Email truffa su rimborsi, l’alert del ministero della Salute: “Non cliccare su link” Demografica Stuprata in vivavoce con i familiari in cambio di soldi: è orrore in Sudan Primo Piano Rete amministratrici Toscana al via, manifesto Anci: obiettivo rafforzare leadership femminile Euro Zoom Bollette, il sì dell’Ue è una trappola verde: flessibilità solo se l’Italia cambia energia SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Premio Fair Play Menarini: Paganelli, ‘30esima edizione celebra valori immutabili dello sport’ Video News Premio Fair Play Menarini: Buonfiglio (Coni), ‘riconosciamo etica, rispetto e legalità’ Video News Premio Fair Play Menarini: Pasqualetti, ‘il Fair Play è lealtà e onestà’ Video news Video News Premio Fair Play Menarini: Paganelli, ‘30esima edizione celebra valori immutabili dello sport’ Video News Premio Fair Play Menarini: Buonfiglio (Coni), ‘riconosciamo etica, rispetto e legalità’ Video News Premio Fair Play Menarini: Pasqualetti, ‘il Fair Play è lealtà e onestà’