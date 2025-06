Ricerca, Locatelli: “Trial clinico su Car-t in leucemia con risultati straordinari”

(Adnkronos) – “Grazie alle attività del Centro Nazionale, è in corso il primo studio clinico in Europa su pazienti con leucemia linfoblastica acuta che sta dando risultati straordinari, già pubblicati su Nature Medicine. E sui tumori solidi pediatrici, abbiamo dimostrato che una quota significativa di pazienti può ottenere una regressione completa e duratura della malattia”. Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, al congresso del Centro per lo Sviluppo delle Terapie Geniche e dei Farmaci a RNA, in corso a Napoli. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)