Salute, Agostiniani (Sip): “Primi mille giorni vita determinanti per futuro bambino”

(Adnkronos) – “I primi mille giorni di vita sono determinanti per quello che sarà poi il futuro di salute dell’individuo. Gli eventi che si verificano in questo periodo sono in grado di modificare il patrimonio genetico della persona. Le influenze ambientali, l’alimentazione, lo stile di vita delineeranno quello il percorso di salute o di malattia anche quando diventeremo adulti”. Lo ha detto Rino Agostiniani, presidente Sip – Società italiana di pediatria intervenendo al panel ‘Il welfare e le strategie aziendali’ nell’ambito dell’incontro ‘Demografia, un patto fra generazioni’, il nuovo appuntamento a Palazzo dell’Informazione a Roma, del progetto editoriale dell’Adnkronos, ‘Demografica’. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)