30.5 C
Firenze
lunedì 29 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Salute: ‘Da Quore a Cuore’, la campagna di Novartis per rafforzare la prevenzione cardiovascolare

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
30.5 ° C
31.6 °
28.9 °
60 %
0.9kmh
6 %
Lun
36 °
Mar
36 °
Mer
37 °
Gio
29 °
Ven
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2140)ultimora (1304)Video Adnkronos (474)sport (78)salute (77)Tecnologia (68)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati