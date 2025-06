Salute: Durex per i rapporti sicuri tra i giovani, lanciato a Milano ‘Nude sensation’

(Adnkronos) – L’educazione dei giovani ai rapporti affettivi è oggi un importante tema di confronto, sia sul fronte dell’opinione pubblica che istituzionale. In questo contesto, deve far riflettere il dato rilevato dall’Osservatorio Giovani e Sessualità 2024, realizzato da Durex in collaborazione con Skuola.net: 1 giovane su 4 non utilizza il preservativo quando ha un rapporto perché lo considera un ostacolo al piacere. L’approccio lacunoso dei ragazzi alla sessualità protetta non è così distante da quello degli adulti, come testimoniano le rilevazioni della Durex Global Sex Survey, l’indagine svolta a luglio 2024 dalla quale emerge che 1 adulto su 3 in Italia non usa il preservativo perché riduce le sensazioni. La comunicazione e l’ascolto delle nuove generazioni, e non solo, sono dunque fondamentali per far loro comprendere l’importanza di avere rapporti sicuri. Da qui nasce Nude Sensation, il nuovo preservativo di Durex presentato a Milano che, grazie alla sua composizione in nitrile ultra-sottile e aderente, diventa parte integrante del rapporto amplificando la connessione tra i corpi e le sensazioni. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)