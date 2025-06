Salute: in 20 anni gestione pazienti con Mici radicalmente cambiata

(Adnkronos) – “Free2Choose”. E’ questo il titolo dell’evento organizzato da AbbVie a Milano con l’intento di approfondire le principali criticità nella gestione delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali – Mici e di esplorare nuove opportunità terapeutiche in grado di migliorare gli outcome clinici del paziente. Le Mici, infatti, continuano a rappresentare una sfida complessa, con bisogni clinici ancora insoddisfatti che influenzano la gestione dei pazienti e le diagnosi tardive, i ritardi nell’accesso alle terapie più appropriate e le difficoltà nell’adozione di strategie ottimali hanno reso necessario un confronto tra esperti per individuare soluzioni concrete e favorire un’evoluzione del percorso di cura. Grazie all’avvento delle terapie avanzate, però, nell’ultimo ventennio la gestione dei pazienti affetti da malattia di Crohn o da colite ulcerosa è cambiata radicalmente. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)