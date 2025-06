(Adnkronos) – Si è tenuto a Roma l’incontro promosso da Salutequità dal titolo “Nuovo Sistema di Garanzia dei Lea”. Un momento di confronto coi principali stakeholder, per richiamare l’attenzione sul fatto che la valutazione delle performance non basta, ma servono interventi tempestivi e decisivi sulle Regioni per ristabilire l’effettiva applicazione dei Lea laddove non sono garantiti. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)