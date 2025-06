(Adnkronos) – “La prevenzione è la vera sfida della sanità del futuro e non può essere un privilegio per pochi: non deve dipendere né dal portafoglio né dal luogo in cui si nasce”. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci agli Stati Generali della Prevenzione a Napoli, sottolineando il bilancio positivo dell’iniziativa e l’inizio di un cammino condiviso tra istituzioni, territori e professionisti —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)