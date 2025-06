Sanremo, Panariello: “Duettare con Renato Zero il mio sogno” – Video

(Adnkronos) – “Duettare con Renato Zero sul palco del festival di Sanremo? Sarebbe bellissimo, chissà che non possa accadere”. L’auspicio è di Giorgio Panariello, che lo dice ai giornalisti sul red carpet del 71esimo Taormina Film Fest, dove è ospite per presentare il film ‘Incanto’ che interpreta al fianco di Vittoria Puccini. L’attore e comico toscano, grande amico del direttore artistico del festival Carlo Conti, scherza: “Sostituirò Carlo, l’avete saputo? Conti è anziano e quindi quest’anno lo lasciamo a casa, si deve riposare. La valletta sarà Pieraccioni, ma Carlo starà a casa”, dice tra le risate di pubblico e cronisti. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)