Sostenibilità, Giacomelli (E&Y): “Report sostenibilità esito di processo virtuoso”

(Adnkronos) – “Questo rapporto rappresenta uno straordinario esempio di come il reporting di sostenibilità sia uno strumento potente per comunicare all’esterno la propria azione. In questo caso rappresentiamo in modo chiaro come Conou rappresenti la riduzione degli impatti ambitali derivanti dalle attività, senza dover usare nuove materie prime per produrre oli. Questa è la prova che i report di sostenibilità può essere l’esito finale di processi virtuosi.” Ha dichiarato Roberto Giacomelli, Partner E&Y, a margine della presentazione del Rapporto di Sostenibilità 2024 di Conou, il Consorzio Nazionale Oli Usati, a Palazzo Wedekind a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)