Sostenibilità, Murano (UNEM): “Oli esausti poi rigenerati sono essenziali per transizione”

(Adnkronos) – “È importantissimo che UNEM sia qui insieme al CONOU, che rappresenta una delle eccellenze italiane in ambito industriale per il riciclo e il riutilizzo degli oli esausti, che poi diventano oli rigenerati e re-immessi nel sistema produttivo e fanno parte della filiera di lubrificanti venduti.” Ha dichiarato il presidente di UNEM, Unione Energie per la Mobilità, Gianni Murano, a margine della presentazione del Rapporto di Sostenibilità 2024 a Palazzo Wedekind a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)