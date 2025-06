(Adnkronos) – Allo stadio Nando Martellini, alla Terme di Caracalla, è scesa in campo l’inclusione con la finale del torneo ‘Girls just wanna have goals’, la manifestazione sportiva che ha coinvolto oltre 100 atlete del network Sport senza frontiere e centinaia di volontari di Axa cuori in azione. La finale del torneo ha concluso la ‘Week for good’, la settimana che il gruppo assicurativo Axa dedica ogni anno alla sostenibilità. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)