Sport: Sara Gama, ‘una gioia essere al Girls just wanna have goals’

(Adnkronos) – “È bellissimo partecipare a questa iniziativa. Assistere a questo contest, vedere ragazze giocare e sfidarsi da diverse parti d’Italia è la vera essenza. È una gioia essere qui”. Lo afferma Sara Gama, calciatrice che dopo l’ultima stagione alla Juventus ha deciso di lasciare il calcio, in occasione della Finalissima del campionato di inclusione ‘Girls just wanna have goals’, tenutosi allo Stadio Nando Martellini presso le Terme di Caracalla e promosso da Axa Cuori in Azione. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)