Sport: Soldano (Axa), ‘Girls just wanna have goals è più di un evento sportivo’

(Adnkronos) – “Il torneo di calcio femminile Girls just wanna have goals organizzato da Axa è molto più di un evento sportivo. Penso sia il manifesto di valori scritti in verde su un campo di calcio. Si parla di inclusione, solidarietà, uguaglianza.”. Sono le parole di Chiara Soldano, ceo del Gruppo assicurativo AXA Italia, alla Finalissima del campionato di inclusione ‘Girls just wanna have goals’, tenutosi allo Stadio Nando Martellini presso le Terme di Caracalla e promosso da Axa Cuori in Azione. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)