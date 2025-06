Stop ReArm Europe, il video del flash mob al Colosseo: frastuono di bombe e tutti a terra

(Adnkronos) – Il frastuono dei bombardamenti su Gaza e centinaia di persone stese a terra, coperte da un sudario. É questo il flash mob dei manifestanti che hanno preso parte al corteo ‘Stop ReArm Europe – No a guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo’ a Roma. Mentre in sottofondo veniva diffusa la registrazione dei bombardamenti su Gaza davanti al Colosseo un “gesto corale e potente per rendere visibile, con i corpi, l’annientamento sistematico della popolazione civile palestinese e la devastazione che ogni guerra porta con sé”, spiegano i manifestanti. —altrowebinfo@adnkronos.com (Web Info)