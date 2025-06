(Adnkronos) – Tony Hadley, ex cantante degli Spandau Ballet, la band britannica considerata ‘rivale’ dei Duran Duran negli anni ‘80, racconta all’Adnkronos il rapporto con Simon Le Bon e compagni e con altre band dell’epoca con le quali è amico tutt’ora. Nei prossimi giorni seguirà l’intervista completa su Adnkronos.com in occasione del tour in Italia per i 45 anni di carriera di Hadley. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)