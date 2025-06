“Tumore ovarico In Puglia: Cambiamo Rotta” per essere al fianco di pazienti e caregiver

(Adnkronos) – Ha fatto tappa a Bari, “Tumore ovarico in Puglia: Cambiamo Rotta”, confronto tra clinici, istituzioni e pazienti sull’importanza della personalizzazione della cura del tumore ovarico e dei test genetici per la prevenzione dei tumori eredo-familiari. Il progetto è realizzato con il patrocinio di Acto Puglia, sponsorizzato dall’azienda farmaceutica Gsk e organizzato da OmnicomPrGroup e ha come obiettivo sensibilizzare e informare sulla neoplasia ovarica fornendo supporto a pazienti e caregiver. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)