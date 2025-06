Tumori: Angelini (Gsk), “Ci prendiamo cura delle donne a 360 gradi”

(Adnkronos) – “ Ci prendiamo cura delle donne a 360 gradi”. Lo ha detto Valentina Angelini, Patient Affairs Director GSK a margine dell’incontro “Tumore ovarico in Puglia: Cambiamo Rotta”, confronto tra clinici, istituzioni e pazienti sull’importanza della personalizzazione della cura del tumore ovarico e dei test genetici per la prevenzione dei tumori eredo-familiari, in corso a Bari. “Ci prendiamo cura delle donne a 360 gradi ascoltandone i bisogni”, ha aggiunto. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)