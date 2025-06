Tumori: campagna ‘Care for Caring 2.0- Ambasciatrici della Prevenzione’, in un mese raggiunte 400 poliziotte 

(Adnkronos) – Grazie a oltre 100 ore di prestazioni fornite dal personale medico specializzato in chirurgia senologica e radiologia, che ha reso possibile l’esecuzione di altrettanti screening di primo livello per la prevenzione del tumore al seno, in circa un mese dall’avvio, il progetto Care for Caring 2.0 ha già raggiunto circa 400 donne. Sono alcuni dei principali risultati di “Care for Caring 2.0 – Ambasciatrici della Prevenzione”, la campagna di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione del tumore al seno, rivolto alle future agenti di Polizia in formazione presso le Scuole e gli Istituti della Polizia di Stato, ideata e coordinata da Ladies First e promossa dalla Polizia di Stato, illustrati nel corso dell’evento svoltosi presso la Camera dei Deputati a Roma, su iniziativa On. Annarita Patriarca. Realizzato con il supporto non condizionante dell’azienda AstraZeneca e dei partner tecnici GE HealthCare e Samsung Healthcare Italia, il progetto è patrocinato anche quest’anno dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica – Aiom, Società Scientifica di riferimento in oncologia, e da Fondazione Aiom. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)