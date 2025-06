Tumori del sangue, le novità dal congresso europeo Eha 2025 di Milano 

(Adnkronos) – Grazie alla ricerca scientifica ci sono nuove opportunità di trattamento per i pazienti con linfoma mantellare – una rara forma di linfoma non-Hodgkin che agisce di nascosto, mescolandosi con la vita quotidiana fino a che i sintomi non diventano impossibili da ignorare – e con leucemia linfatica cronica, una forma di tumore del sangue che colpisce soprattutto gli anziani e che, in molti casi, accompagna il paziente per anni prima di farsi davvero sentire.

Le novità terapuetiche sono al centro del congresso europeo Eha – European Hematology Association 2025 fino al 15 giugno a Milano. Nel caso del linfoma mantellare, nello studio Echo si è osservata una miglior sopravvivenza libera da progressione grazie all’impiego in prima linea dell’immunochemioterapia, basata sull’associazione di rituximab e bendamustina con aclabrutinib, un inibitore selettivo della tirosin-chinasi di Bruton, mentre nella leucemia linfatica cronica lo studio Amplify ha dimostrato che la combinazione di acalabrutinib e venetoclax è molto più efficace dell’immunochemioterapia. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)