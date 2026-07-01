Tumori: mammella, Criscitiello (Humanitas), ‘con test genomici meno chemioterapia e più mirata’ Video News 1 Luglio 2026 09:05 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Tumori: progressi decisivi grazie all’immunoterapia Video News usa trans Video News usa trans Video News Turismo: piccoli borghi sempre più attrattivi, +326% di richieste in 3 anni secondo Airbnb Video News Sostenibilità: Di Fonzo (Flutter SEA), “La sostenibilità è parte della nostra missione” Video News Innovazione: Taticchi (University College London), “La nuova forza lavoro cambia il modo di Video News Futures 2026, a Roma il confronto su innovazione e sostenibilità per l’impresa del futuro Video News Tumori: a Milano il punto su test genomici e percorsi di cura nel carcinoma mammario Video News Tumori: oncologo Pruneri, ‘test genomici fondamentali per pazienti con tumore al seno’ Video News Tech: a Milano la prima World Tech Conference Video News Kiev colpisce le raffinerie russe e Putin fa una rivelazione – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkron Video News Imprese: GAI, ‘per attrattività trattenere talenti e promuovere presenza multinazionali’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 33.6 ° C 34.8 ° 30.9 ° 49 % 0.9kmh 2 % Mer 38 ° Gio 35 ° Ven 33 ° Sab 34 ° Dom 36 ° Ultimi articoli Primo Piano Cadavere di un uomo lungo i binari: giallo a Firenze Statuto Salute e Benessere Report, crescono performance regionali e richiesta di servizi, divario Nord-Sud Lavoro Pasca (Casaè): “Case green? Patrimonio immobiliare italiano è obsoleto dal punto di vista energetico” Salute e Benessere Novo Nordisk health partner al Meeting di Rimini con screening e consulenze Cultura ed Eventi Tanti ospiti vip per il palio del 2 luglio: dal comandante generale dei carabinieri al sindaco di Toledo SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Tumori: progressi decisivi grazie all’immunoterapia Video News usa trans Video News usa trans Video news Video News Tumori: progressi decisivi grazie all’immunoterapia Video News usa trans Video News usa trans