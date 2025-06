Tumori, oncoematologo: “In Llc combinazione di acalabrutinib e venetoclax più efficace di immunochemioterapia”

(Adnkronos) – “Lo studio Amplify è uno degli studi che sta portando all’approvazione di una nuova combinazione di farmaci innovativi, nuovi e non chemioterapici per la leucemia linfatica cronica (Llc). Amplify ha analizzato la combinazione di acalabrutinib e venetoclax dimostrando che è molto più efficace dell’immunochemioterapia. Un altro vantaggio è che finalmente le terapie sono date per un periodo limitato, pari a 14 mesi, e poi paziente il paziente smette”. Sono le parole di Paolo Ghia, direttore del programma di ricerca strategica sulla Leucemia linfatica cronica dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano e professore di Oncologia medica dell’università Vita-Salute San Raffaele, in occasione del congresso EHA di Milano. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)