Ue, Ceccardi (Lega): “Maggioranza destra su rimpatri, riusciremo su altri temi” Video News 23 Giugno 2026 13:23 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Rimpatri, Fidanza (FdI): “Risultato storico, l’Italia detta la linea in Europa” Video News Acqua, Orlando (Avs): “Bene comune pubblico: governance globale per prevenire guerre” Video News Sostenibilità: Coca-Cola Hbc Italia conferma il proprio impegno per business sempre più responsabile Video News Via libera ai nuovi treni a idrogeno destinati alla linea Brescia-Iseo-Edolo Video News Educazione finanziaria, cosa pensano gli italiani del futuro del denaro Video News Risparmi: Cordier (Groupama), ‘Gli italiani chiedono strumenti per scegliere’ Video News Risparmi: Fall (PecuniAmi), ‘Investire è soprattutto una questione emotiva’ Video News Adnkronos Q&A, il welfare aziendale come sostegno a natalità e famiglie Video News Adnkronos Q&A, longevità come opportunità di sviluppo Video News Massimo Dapporto: “Vorrei tornare al giorno in cui ho conosciuto Fabrizio Frizzi” Video News AdnTalks | Intervista ad Angelo Bonelli Video News Sace lancia piano strategico 2026-2028, 150mld per imprese e Made in Italy Carica altri Firenze nubi sparse enter location 36.1 ° C 36.7 ° 34.9 ° 34 % 1.8kmh 68 % Mar 35 ° Mer 34 ° Gio 37 ° Ven 38 ° Sab 41 ° Ultimi articoli Lavoro Inps, Lazzarelli (Civ): “In attesa dal 2024 di oltre 300 ispettori, prima del 2027 no operativi” Lavoro Inps, Rendiconto sociale: in 2025 -27mila pensioni previdenziali liquidate Lavoro Inps, Rendiconto sociale: in 2025 cresce ancora età media pensione, 65,4 anni per le donne Lavoro Inps, Rendiconto sociale: in 2025 su importi medi pensioni rilevante differenza di genere Lavoro Inps, Rendiconto sociale: ancora alti tempi medi per visite invalidità civile, 125 giorni SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Rimpatri, Fidanza (FdI): “Risultato storico, l’Italia detta la linea in Europa” Video News Acqua, Orlando (Avs): “Bene comune pubblico: governance globale per prevenire guerre” Video News Sostenibilità: Coca-Cola Hbc Italia conferma il proprio impegno per business sempre più responsabile Video news Video News Rimpatri, Fidanza (FdI): “Risultato storico, l’Italia detta la linea in Europa” Video News Acqua, Orlando (Avs): “Bene comune pubblico: governance globale per prevenire guerre” Video News Sostenibilità: Coca-Cola Hbc Italia conferma il proprio impegno per business sempre più responsabile