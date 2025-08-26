31.8 C
Firenze
martedì 26 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Venezia 2025, Fanelli: “Un biopic? Sarei Julia Roberts nella fase del tracollo”

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Chi vorrei interpretare in un biopic? Julia Roberts nella fase del tracollo. ‘I am the italian Julia Roberts’, così se ne va appena arriva e dice ‘vabbè se l’aria è questa ho fatto bene a non essere mai venuta alla Mostra del Cinema di Venezia’. E lei in America fa un film autobiografico su di me, sicuramente troverà tanti produttori”. È sotto il segno dell’ironia che l’attrice e conduttrice dell’82esima edizione della kermesse Emanuela Fanelli si racconta all’Adnkronos.  Alla vigilia dell’inaugurazione, Fanelli anticipa i temi del suo discorso di apertura, in cui non mancherà l’attualità: “Parlerò dell’importanza del cinema e cosa di bello può far nascere in noi”. Nei progetti futuri dell’attrice romana al momento non c’è la regia ma “me l’hanno proposto. Preferisco, però, migliorare il mio lavoro di attrice e concentrarmi sulla scrittura”. È tanta la curiosità del programma della Mostra di quest’anno, ma ammette: “Faccio il tifo per i film italiani, tanto mica sono in giuria”, conclude. (di Lucrezia Leombruni)  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
31.8 ° C
31.8 °
29.3 °
33 %
2.1kmh
20 %
Mar
30 °
Mer
31 °
Gio
32 °
Ven
23 °
Sab
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (20)Eugenio Giani (14)incendio (13)Pisa Sporting Club (12)Gaza (12)carabinieri (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati