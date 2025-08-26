Venezia 2025, Fanelli: “Un biopic? Sarei Julia Roberts nella fase del tracollo”

(Adnkronos) – “Chi vorrei interpretare in un biopic? Julia Roberts nella fase del tracollo. ‘I am the italian Julia Roberts’, così se ne va appena arriva e dice ‘vabbè se l’aria è questa ho fatto bene a non essere mai venuta alla Mostra del Cinema di Venezia’. E lei in America fa un film autobiografico su di me, sicuramente troverà tanti produttori”. È sotto il segno dell’ironia che l’attrice e conduttrice dell’82esima edizione della kermesse Emanuela Fanelli si racconta all’Adnkronos. Alla vigilia dell’inaugurazione, Fanelli anticipa i temi del suo discorso di apertura, in cui non mancherà l’attualità: “Parlerò dell’importanza del cinema e cosa di bello può far nascere in noi”. Nei progetti futuri dell’attrice romana al momento non c’è la regia ma “me l’hanno proposto. Preferisco, però, migliorare il mio lavoro di attrice e concentrarmi sulla scrittura”. È tanta la curiosità del programma della Mostra di quest’anno, ma ammette: “Faccio il tifo per i film italiani, tanto mica sono in giuria”, conclude. (di Lucrezia Leombruni) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)