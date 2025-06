‘Voglio tutto l’amore che c’è’, l’inno all’estate di Paolo Belli – Video

(Adnkronos) – Un invito a rialzarsi, a lasciarsi finalmente alle spalle la stanchezza e la routine, per riscoprire l’energia autentica del cuore, il valore profondo dei sentimenti e la forza travolgente della musica. ‘Voglio tutto l’amore che c’è’ è il nuovo singolo di Paolo Belli, in uscita venerdì 20 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali, pronto a diventare la colonna sonora dell’estate. Un mix di energia, ottimismo, romanticismo e libertà che incarna lo spirito di una stagione all’insegna della voglia di vivere. Il brano, racconta Belli, “è un inno alla gioia e all’estate. E’ un brano che fa ballare e mi auguro che tutti quanti possano riempirsi d’amore”. Il brano, pubblicato dalla label CinicoDisincanto con distribuzione Warner/Ada Music Italy, anticipa l’uscita di un album speciale che celebrerà i 40 anni di carriera di Paolo Belli, previsto per l’autunno. “Un album suonato come si faceva una volta che racchiuderà molti dei successi che fanno parte della mia carriera”, racconta l’artista. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)