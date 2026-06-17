Cie e vecchi documenti, il governo proroga la validità della carta d’identità cartacea

I cittadini in possesso di un vecchio documento non saranno costretti a rincorrerne il rinnovo prima della fine dell’estate. Il Consiglio dei ministri ha stabilito che la validità della carta d’identità cartacea sarà estesa oltre il termine precedentemente fissato, consentendo l’utilizzo dei vecchi modelli non ancora scaduti fino alla loro naturale scadenza.

La misura è stata approvata durante l’ultima riunione governativa a Palazzo Chigi. Il provvedimento specifica che i documenti cartacei manterranno il loro valore legale nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che gestiscono i servizi pubblici. Inoltre, per evitare blocchi burocratici, nelle more del rilascio del documento elettronico i Comuni avranno la facoltà di emettere un documento di identità provvisorio.

La decisione modifica radicalmente le indicazioni fornite dal ministero dell’interno con la circolare dello scorso 3 febbraio, che identificava nel 3 agosto il termine ultimo di utilizzo per la versione cartacea, anche se non ancora formalmente scaduta.

La scelta dell’esecutivo punta a evitare il sovraffollamento degli sportelli comunali nel periodo estivo. In questo modo si alleggerisce il carico di lavoro degli uffici anagrafici, già impegnati nella gestione delle nuove procedure amministrative post-elettorali. La proroga permette una transizione più fluida verso la Carta di identità elettronica, la quale non serve solo come riconoscimento fisico ma costituisce lo strumento principale di accesso ai servizi digitali dello Stato.

La richiesta di rinnovo della carta d’identità può essere presentata a partire dal 180esimo giorno precedente la data di scadenza. Per ottenere il nuovo documento è necessario fissare un appuntamento con l’ufficio anagrafe del proprio territorio oppure utilizzare la piattaforma online Agenda Cie. Da questo mese la richiesta della versione elettronica è estesa anche ai cittadini italiani iscritti all’Aire, che possono fare domanda direttamente in qualsiasi Comune italiano.