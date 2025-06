Maturità 2025, meno 15 giorni all’esame. Date, novità e commissari esterni

Getting your Trinity Audio player ready...

Il traguardo si avvicina per oltre 500mila studenti italiani: mancano esattamente 15 giorni all’inizio dell’esame di maturità 2025. Le prossime due settimane saranno dedicate allo studio intenso e alla preparazione per l’ultima prova del percorso scolastico superiore. L’esame prenderà ufficialmente il via il 18 giugno con la prova di Italiano, seguita dalla seconda prova scritta e, successivamente, dai colloqui orali, prima dell’inizio delle tanto attese vacanze estive.

Una data particolarmente attesa è quella relativa alla pubblicazione dei nomi dei commissari esterni. Secondo quanto riportato dal portale Orizzontescuola, l’annuncio è previsto per domani, 4 giugno, con un giorno di anticipo rispetto allo scorso anno.

Novità sull’ammissione

La maturità 2025 porta con sé alcune novità rilevanti per l’ammissione all’esame. Tra i requisiti obbligatori di quest’anno figura lo svolgimento dei Percorsi per le competenze tasversali e per l’orientamento (Pcto), l’ex alternanza scuola-lavoro, oppure attività equivalenti.

Un ruolo centrale sarà attribuito anche alla valutazione del comportamento: i candidati con una valutazione di condotta inferiore a sei decimi non saranno ammessi all’esame.

Coloro che otterranno sei decimi in condotta dovranno presentare e discutere, durante il colloquio orale, un elaborato critico incentrato sul tema della cittadinanza attiva e solidale, ispirato ai principi fondamentali della Costituzione.

Le date delle prove

Mercoledì 18 giugno, alle 8,30, si terrà la prima prova scritta: il tema di italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio.

Giovedì 19 giugno, sempre alle 8,30, sarà la volta della seconda prova scritta, di carattere nazionale e differenziata in base all’indirizzo scolastico.

Nei giorni successivi, con esclusione del sabato, avranno inizio i colloqui orali, secondo il calendario stabilito da ciascuna commissione d’esame.

È inoltre previsto un calendario straordinario per eventuali prove suppletive.

Le prove d’esame

Sette tracce per la prima prova scritta

Gli studenti avranno a disposizione sette tracce tra cui scegliere, suddivise in tre tipologie:

Tipologia A : Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano.

Tipologia B : Analisi e produzione di un testo argomentativo.

Tipologia C: Riflessione critica di tipo espositivo-argomentativo su tematiche attuali (letterarie, storiche, filosofiche, artistiche, scientifiche, economiche, sociali).

Le tracce saranno predisposte dal ministero e inviate alle scuole tramite un plico telematico, le cui chiavi digitali verranno rilasciate la mattina stessa della prova. La durata massima è di sei ore.

Latino, matematica e lingua straniera per la seconda prova

Le materie della seconda prova scritta, comunicate dal ,inistero lo scorso gennaio, sono le seguenti.

Liceo Classico: Latino – con traduzione di un testo e tre quesiti a risposta aperta.

Liceo Scientifico: Matematica – con risoluzione di uno dei due problemi proposti e risposta a quattro quesiti su otto disponibili.

Liceo Linguistico: Lingua e cultura straniera 1.

Anche per questa prova, il ministero invierà un plico telematico con chiavi di accesso distribuite il giorno stesso. La durata massima è di sei ore.

Il colloquio si apre con un materiale scelto dalla commissione

Il colloquio orale verificherà sia le competenze disciplinari che quelle trasversali acquisite dagli studenti. Non sono previste tesine preconfezionate: la prova si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla commissione (un testo, un documento, un progetto o un problema), da cui partirà un dialogo interdisciplinare guidato dai sei commissari (tre interni e tre esterni).

Il candidato dovrà inoltre presentare, attraverso una breve relazione scritta o un elaborato multimediale, le attività svolte nei Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento (Pcto), seguite da una serie di domande di educazione civica. In caso di una valutazione in condotta pari a sei decimi, sarà richiesta anche la discussione dell’elaborato critico sulla cittadinanza attiva. La durata media del colloquio è compresa tra i 45 e i 60 minuti.

Maturità: punteggio, criteri e condizioni per ottenere la lode

Per superare l’esame di maturità è necessario ottenere un punteggio minimo di 60 su 100. Il voto finale è composto da:

Credito scolastico: fino a un massimo di 40 punti, assegnati dal consiglio di classe in base al rendimento degli ultimi tre anni (fino a 12 punti per il terzultimo anno, 13 per il penultimo e 15 per l’ultimo).

Prove d’esame: fino a 60 punti totali, con un massimo di 20 punti per ciascuna prova (prima prova, seconda prova, colloquio orale).

La commissione ha facoltà di assegnare un punteggio integrativo (bonus) fino a un massimo di 5 punti, a condizione che il candidato abbia ottenuto almeno 30 punti di credito scolastico e almeno 50 punti nelle prove d’esame.

La lode potrà essere attribuita a chi raggiunge il punteggio massimo di 100 senza l’utilizzo del bonus e con il parere unanime della commissione.