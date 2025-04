Incendio sulla linea ferroviaria a Livorno, procura indaga per attentato

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Quello sui binari della linea Roma – Genova sarebbe stato un attentato incendiario. In questo senso, infatti, starebbe indagando la procura.

E in difesa del ministro dei trasporti, il segretario federale Matteo Salvini, si schiera l’intero partito, riunito a Firenze per il congresso. “Nel giorno in cui la sinistra e i suoi giornali ironizzano cercando di smentire i boicottaggi dei treni, ecco che – come spesso accade – ci pensa la realtà a cancellare le menzogne: attentato sui binari a Livorno”, dice il segretario della Lega in Toscana, Luca Baroncini.

“Traffico ferroviario bloccato per ore – aggiunge l’onorevole Tiziana Nisini – per una struttura di ripetizione dei segnali elettrici andata a fuoco. Un evento, che con buona pace di certa stampa, suona tanto come un attentato alla sicurezza dei trasporti. Tanto che la procura ha aperto un fascicolo per fare chiarezza su questo ennesimo episodio grave che smentisce, allo stesso tempo, la narrazione di qualcuno a sinistra che preferisce straparlare solo per attaccare il ministro Salvini”. “L’attentato sui binari a Livorno smentisce chi minimizza i boicottaggi ferroviari. È un’escalation preoccupante che richiede indagini rapide, pene severe e più controlli. Tutelare la sicurezza e la mobilità degli italiani dev’essere una priorità”. È la posizione del deputato leghista Andrea Barabotti.