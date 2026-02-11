‘Terry lo Zainetto’: un kit di prima necessità per le donne in fuga dalla violenza

LIVORNO – Trasformare una dolorosa esperienza personale in uno scudo collettivo per chi è costretto a scappare per salvarsi la vita. È questo il cuore di “Terry lo Zainetto. Un viaggio verso la libertà”, il nuovo progetto solidale presentato a Palazzo Granducale che unisce il mondo dello spettacolo e quello dello sport nella lotta contro la violenza di genere.

A promuovere l’idea è l’associazione Pedale Rosso, fondata dall’attrice Marianella Bargilli e dal campione olimpico di ciclismo Paolo Bettini. L’iniziativa prende il nome da Maria Teresa, detta Terry, madre dell’attrice e vittima in passato di violenza domestica: una donna che trovò il coraggio di fuggire per proteggere sé stessa e le figlie. Proprio ispirandosi a quella fuga, il progetto prevede la distribuzione di zainetti contenenti beni essenziali, come biancheria intima e prodotti per l’igiene personale. L’obiettivo è fornire un supporto pratico e immediato, preservando la dignità delle donne che devono abbandonare la propria abitazione in condizioni di emergenza assoluta.

Il sistema di distribuzione fa leva sulla capillarità delle farmacie. Grazie alla collaborazione con Federfarma Livorno, presieduta da Riccardo Morelli, gli zaini saranno reperibili presso le farmacie aderenti, considerate luoghi di fiducia e “presidi” territoriali accessibili anche nei piccoli centri. Attraverso materiali informativi e un QR code dedicato, le donne potranno accedere a una piattaforma (di prossima attivazione) che spiegherà come richiedere il kit e fornirà una mappa dei luoghi sicuri, tra centri antiviolenza e strutture di accoglienza, garantendo discrezione e orientamento fin dal primo passo.

Il progetto ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Livorno. La presidente Sandra Scarpellini, intervenuta alla presentazione del 9 febbraio, ha sottolineato l’importanza di “costruire un insieme di maglie per comporre una collana di azioni”, lodando la sinergia tra pubblico e privato. Fondamentale per la fase di avvio è stato il supporto di Progetto Ambiente, agenzia formativa livornese che ha finanziato l’acquisto dei primi 400 zaini. “Abbiamo scelto di sostenere l’iniziativa in modo diretto mettendo a disposizione competenze e risorse”, ha dichiarato il presidente Graziano Girotto.

Anche l’estetica del progetto ha un valore simbolico: il logo dello zainetto è stato disegnato dal Maestro Marco Lodola, artista di fama internazionale, che ha utilizzato la calligrafia originale della madre di Marianella Bargilli per evocare i concetti di viaggio e libertà. Sebbene “Terry lo Zainetto” muova i suoi primi passi a Livorno, l’ambizione di Pedale Rosso è renderlo un modello replicabile su scala nazionale: sono già in corso contatti per estendere la rete di solidarietà oltre i confini regionali.