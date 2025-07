Stop improvviso alla ristrutturazione del pronto soccorso di Piombino: si riparte da zero

Getting your Trinity Audio player ready...

PIOMBINO – La tanto attesa ristrutturazione del pronto soccorso di Piombino subisce un’inaspettata battuta d’arresto. La Asl Toscana Nord Ovest ha annunciato che sarà necessario avviare una nuova gara pubblica, dopo che nessuna delle dieci imprese invitate ha presentato un’offerta entro la scadenza del 4 luglio. Una battuta d’arresto che, pur accompagnata da rassicurazioni ufficiali, solleva dubbi sulla reale tempistica dell’intervento, considerato cruciale per l’intera comunità.

Gara deserta e nuove complicazioni

La procedura iniziale – una gara a invito con base d’asta di 4,3 milioni di euro – è andata completamente deserta. Le dieci ditte sorteggiate dall’albo della Regione Toscana hanno tutte rinunciato, lasciando il progetto in fase di stallo. Il valore complessivo dell’intervento, considerando anche progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudi, imprevisti, arredi e Iva, raggiunge i 5,7 milioni di euro.

Di fronte a questo fallimento, l’Azienda Sanitaria ha dovuto scegliere l’unica strada possibile: una gara aperta, più inclusiva ma con tempi più lunghi. Se da un lato questa opzione consentirà di coinvolgere un numero maggiore di imprese, dall’altro comporta inevitabili rallentamenti burocratici. Tuttavia, l’intenzione della ASL è chiara: realizzare i lavori nel minor tempo possibile, nonostante le difficoltà.

Tempistiche in bilico, ma la Asl rassicura

Secondo quanto previsto dalla normativa per i progetti finanziati tramite l’ex articolo 20, l’aggiudicazione deve avvenire entro giugno 2026. Questo vincolo temporale lascia poco margine di manovra, e rende poco probabile un avvio imminente del cantiere, aumentando la preoccupazione tra cittadini e amministratori locali.

Nonostante ciò, la ASlL ha voluto tranquillizzare la comunità, ribadendo l’impegno a snellire le procedure e ad avviare l’opera al più presto. La priorità dichiarata è quella di offrire un pronto soccorso moderno, efficiente e all’altezza delle esigenze del territorio.

Il totale disinteresse delle imprese invitate apre una riflessione sulle cause di questa mancata partecipazione. Tra le ipotesi: una base d’asta ritenuta troppo bassa, tempi di esecuzione considerati eccessivamente rigidi, o ancora una carenza di disponibilità nel settore edile specializzato. È ora fondamentale che la ASL e le istituzioni coinvolte analizzino a fondo queste dinamiche, per evitare che anche la prossima gara si concluda con un nulla di fatto.

Un’opera strategica per il territorio

Il progetto di rinnovamento del pronto soccorso di Piombino è considerato prioritario per migliorare la capacità di risposta alle emergenze e la qualità dell’assistenza sanitaria. Nonostante il passo falso, l’Azienda Sanitaria ha confermato il proprio impegno a portare a termine l’intervento, ritenuto essenziale per la salute pubblica.

Ora l’attenzione si concentra sulla nuova gara d’appalto: sarà decisiva per sbloccare il percorso e trasformare una lunga attesa in un’opera concreta. La comunità di Piombino guarda con speranza e vigilanza al futuro, in attesa che finalmente si aprano i cantieri di un progetto tanto necessario quanto atteso.