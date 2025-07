Al mare in bus: più corse, meno traffico e una scelta sostenibile per il litorale pisano

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Raggiungere le spiagge di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone è oggi più semplice e sostenibile grazie al potenziamento del trasporto pubblico, frutto di un accordo tra il Comune di Pisa e Autolinee Toscane. Dall’11 giugno al 31 agosto le linee 10 e 20 garantiranno collegamenti frequenti – ogni 15 minuti – tra la città e il mare, offrendo un’alternativa concreta all’uso dell’auto privata.

La presentazione del servizio è avvenuta davanti al bus personalizzato con la grafica “Pisa-mare in bus”, alla presenza di Alessandro Giardi (Autolinee Toscane), Riccardo Nannipieri (marketing e comunicazione Autolinee Toscane Nord) e Massimo Dringoli, assessore alla mobilità del Comune di Pisa.

Un investimento a favore della sostenibilità urbana

Per sostenere questa iniziativa, il Comune ha stanziato 208mila euro, rendendo possibile un biglietto unico da 2 euro, valido 90 minuti e utilizzabile sia per raggiungere il litorale che per muoversi sui mezzi urbani pisani. Un incentivo mirato a ridurre l’utilizzo delle auto e favorire l’accesso al mare in modo più responsabile e comodo.

L’assessore Dringoli ha sottolineato come la cosiddetta Direttissima del Mare rappresenti un servizio fondamentale: “Mettiamo a disposizione di residenti e visitatori un servizio di collegamento con la costa che è al tempo stesso rapido e comodo. Utilizzando mezzi capienti, miriamo a trasportare un elevato numero di passeggeri, contribuendo così a diminuire il volume del traffico veicolare privato. Questo si traduce in benefici concreti: meno necessità di parcheggi e tempi di viaggio concorrenziali”.

Comunicazione e visibilità per una mobilità consapevole

Per accompagnare l’iniziativa, è stata lanciata una campagna di comunicazione dedicata, pensata per facilitare l’utilizzo dell’autobus verso il mare da parte di residenti e turisti. Un bus appositamente decorato contribuirà a rendere ancora più immediato e visibile il messaggio.

La visione di Autolinee Toscane: connettere la Toscana in modo sostenibile

Tommaso Rosa, direttore marketing di Autolinee Toscane ha dichiarato: “La sinergia con il Comune di Pisa è la dimostrazione concreta di come si possano raggiungere obiettivi importanti in termini di mobilità collettiva e riduzione dell’impronta ecologica. I collegamenti con il litorale sono parte integrante di una rete estesa, che comprende anche il servizio per il Parco di San Rossore e la linea che unisce il parcheggio Pietrasantina al cuore della città e ai musei lungo i Lungarni”.

Oltre a garantire mezzi efficienti e moderni, Autolinee Toscane punta anche a informare e coinvolgere un pubblico sempre più vasto – residenti e turisti – sull’esistenza di un’alternativa all’auto più pratica, economica ed ecologica.

Destination Tuscany: la Toscana da scoprire con i mezzi pubblici

L’iniziativa rientra nella campagna regionale Destination Tuscany | Autolinee Toscane, che promuove una rete di trasporto capillare per raggiungere mete culturali, naturalistiche e storiche della Toscana.

In provincia di Pisa, viaggiare in modo comodo e sostenibile è davvero alla portata di tutti, grazie a una rete di trasporto pubblico che collega con facilità alcune tra le mete più affascinanti del territorio: dal Parco di San Rossore, raggiungibile con la Linea 26 e una breve passeggiata a piedi, alla celebre Piazza dei Miracoli con il Palazzo Blu, i Murales Tuttomondo e le Navi Romane serviti dalla Linea 25; la Certosa di Calci si scopre con la Linea 120, mentre i Musei di Villa Baciocchi a Capannoli sono accessibili con le Linee 450, 460 e 500. Si può passeggiare nel centro storico di Casale Marittimo grazie alla Linea 110, esplorare la storia energetica al Museo della Geotermia di Larderello (Linee 780 e 840) o la civiltà contadina di Montefoscoli con la Linea 230.

Il Parco Geotermico delle Biancane attende gli amanti della natura sulla Linea 780, mentre arte e creatività si fondono al Macca – Museo d’arte contemporanea a cielo aperto di Peccioli, raggiungibile con le Linee 430 e 460. Per gli appassionati di motori, il Museo Piaggio di Pontedera è accessibile tramite la Linea 2 e una navetta dedicata, e la storica Torre di Federico II a San Miniato è servita dalla Linea 320. Infine, il fascino di Volterra con le sue saline e il Museo Guarnacci è perfettamente collegato dalle Linee 780, 790, 1 e 31.