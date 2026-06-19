Il mondo del calcio in lutto: è scomparso il bomber ex Bari e Livorno Igor Protti

LIVORNO – Lutto nel mondo del calcio e non solo. È morto uno dei calciatori bandiera del Livorno Calcio, Igor Protti. Era da tempo malato di tumore.

L’annuncio ufficiale sulla pagina Instagram del calciatore dalla famiglia. “Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sue volontà condividiamo: “Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio”,

Per chi volesse porgere l’ultimo saluto dalle 15 di oggi si troverà alla stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, in via della Rimembranza.

“Un dolore immenso per me, per l’intera città di Livorno e per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo anche per un solo minuto. Ciao Igor…”, è il commento del sindaco Luca Salvetti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO