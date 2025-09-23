20.8 C
Livorno corsaro a Sestri Levante: Dionisi regala la vittoria di rigore agli amaranto

Sport
DAVIDE CARUSO
Livorno corsaro a Sestri Levante: Dionisi regala la vittoria di rigore agli amaranto
1 ' di lettura
SESTRI LEVANTE – Al Giuseppe Sivori di Sestri Levante il Livorno vince 1-0 contro il Bra grazie a un rigore trasformato da Dionisi. La squadra amaranto mostra determinazione e trasformazione tattica rispetto alla gara precedente.

Il primo tempo è equilibrato. Il Bra prova a creare pericoli, ma il Livorno si fa sentire in attacco. Al 16’, un rigore per gli ospiti dopo un fallo di Chiesa su Marchesi cambia l’inerzia. Dopo il consulto dell’AVS, Dionisi spiazza il portiere Franzini e porta il Livorno in vantaggio. La prima frazione si chiude 0-1, con gli amaranto più sicuri e propositivi.

Nella ripresa il Bra cerca il pari, ma Ciobanu si esalta con interventi decisivi, respingendo le conclusioni ravvicinate di Minaj e Brambilla. Il Livorno prova a chiudere la partita in contropiede, con Marchesi e Hamlili protagonisti, ma senza concretizzare.

La gara si accende anche fuori dal campo: al 24’ il tecnico del Bra, Nisticò, viene espulso per proteste, mentre nei minuti successivi il direttore di gara sanziona alcuni falli da entrambe le parti con ammonizioni mirate.

Nonostante qualche occasione per il Bra, il Livorno resiste e mantiene il vantaggio fino al fischio finale. La squadra amaranto porta a casa tre punti preziosi, frutto di concentrazione, organizzazione difensiva e freddezza dal dischetto.

Il tabellino

Bra – Livorno 0-1
BRA (3-5-2)

: Franzini; Chiesa (46′ Lionetti), Sganzerla, Pautassi, Sinani, Minaj (86′ st Sammouni), De Santis, La Marca (68′ st Di Biase), Cucciniello, Brambilla (65′ st Tuzza), Baldini. All. Nisticò.
LIVORNO (4-2-3-1): Ciobanu; Mawete, Noce, Ghezzi (71′ st Baldi), Gentile (10′ st Antoni); Hamlili, Odjer (46′ Welbeck); Biondi; Marchesi, Cioffi (71′ st Panaioli); Dionisi (80′ Panattoni). All. Formisano.
RETI: 19′ Dionisi
NOTE: Ammoniti: Odjer (L), Di Biase (B), Noce (L), Marchesi (L), Lionetti (B).

