La Libertas Livorno non inverte la marcia: ko anche a Torino

Reale Mutua Torino – Libertas Livorno 84-70 (21-19, 28-19, 14-14, 21-18)REALE MUTUA TORINO

: Ife Ajayi 25 (4/8, 5/6), Kevion Taylor 21 (6/13, 3/4), Matteo Schina 11 (3/4, 1/5), Matteo Montano 10 (2/4, 1/4), Maximilian Ladurner 8 (4/5, 0/0), Matteo Ghirlanda 5 (1/3, 1/1), Giovanni Severini 4 (2/3, 0/4), Fadilou Seck 0 (0/1, 0/0), Aristide Landi 0 (0/0, 0/2), Federico Avino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 7 – Rimbalzi: 36 9 + 27 (Matteo Ghirlanda 10) – Assist: 17 (Matteo Schina 7)

BI.EMME SERVICE LIBERTAS LIVORNO: Quinton Hooker 13 (1/4, 3/7), Tommaso Fantoni 10 (4/7, 0/0), Luca Tozzi 9 (4/6, 0/1), Ariel Filloy 8 (2/4, 1/3), Adrian Banks 7 (1/2, 1/5), Andrea Bargnesi 6 (0/5, 2/4), Francesco Fratto 6 (2/6, 0/0), Nazzareno Italiano 5 (2/4, 0/1), Dorin Buca 4 (2/3, 0/0), Gregorio Allinei 2 (1/1, 0/1)

Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 32 9 + 23 (Tommaso Fantoni, Luca Tozzi, Dorin Buca 5) – Assist: 14 (Adrian Banks 5)

TORINO – Un altro stop per la Libertas Livorno.

Arriva un semaforo rosso sul campo della Reale Mutua Torino. Per gli amaranto si tratta della quinta sconfitta consecutiva. La squadra di Marco Andreazza ha tenuto testa ai padroni di casa nel primo quarto quando dal 13-7 si è portata sul 13-17 grazie ad un break di 10-0.

Chiusi i primi 10’ sul 21-19 per Torino, la Libertas si è progressivamente consegnata ai Gialloblù che stanno vivendo il periodo di maggiore fulgore della loro stagione. L’esatto contrario dei livornesi che sono in sfiducia.

Taylor e Ajayi a suon di triple (8 su 10 in due) hanno lanciato in orbita Torino. La Libertas ha provato a chiudere le maglie difensive all’inizio del terzo quarto, ma i primi tre minuti della frazione hanno prodotto solo un misero 2-0 per gli amaranto.

Torino si è rimessa in modo e con due triple di Ajayi si è portata sul 55-40. A inizio ultimo quarto c’è stato l’ultimo sussulto (63-55), prima del decisivo break di 16-2 che ha portato la squadra di Moretti fino al +22 (79-57). In casa amaranto confortante prestazione di Luca Tozzi.