La Libertas Livorno pesca un jolly: Bryce Douvier per allungare il roster

Un rinforzo strategico in vista dei playout. La Libertas Livorno si prepara ad aggiungere esperienza e versatilità al proprio roster con l’innesto di Bryce Douvier, ala forte austriaca classe 1991, che si appresta a vestire la maglia amaranto nelle prossime settimane.

Alto 201 cm, Douvier è un giocatore duttile, capace di ricoprire sia il ruolo di ala piccola che quello di ala forte. Cresciuto cestisticamente negli Stati Uniti tra Colorado State e Texas A&M-Corpus Christi, ha poi intrapreso una carriera internazionale da autentico giramondo: Portogallo, Grecia, Spagna, Francia, Polonia, Svezia, Lituania e infine Italia, dove ha già lasciato il segno con Treviglio e, più recentemente, con la Juvi Cremona. Proprio a Cremona, nella stagione 2022-23, ha messo in mostra numeri da protagonista: 20 punti e 8 rimbalzi di media in 11 gare, con ottime percentuali dal campo (51% da due e 40% da tre).

Nell’ultima stagione ha militato nel Parnu Sadam, nella lega congiunta Estonia-Lettonia, viaggiando a 15 punti e 10 rimbalzi a partita. Un profilo solido, esperto e affidabile, scelto dalla dirigenza (come racconta sull’edizione odierna Il Tirreno nella cronaca sportiva labronica) per vestire i panni del classico “insurance guy”, un jolly da utilizzare all’occorrenza, senza dover sacrificare nessuno degli attuali stranieri.

Infatti, con dodici giocatori in rosa e solo dieci tesserabili per ciascuna gara della prossima serie playout con in ballo la fondamentale permanenza in serie A2 (contro Vigevano, al via l’11 maggio al Pala Macchia con gara 1), coach Di Carlo dovrà gestire un turnover forzato, che finora ha riguardato soprattutto Fratto.

Questo il comunicato ufficiale della società amaranto:

“La Bi.Emme Service Libertas Livorno 1947 è lieta di annunciare l’arrivo in maglia amaranto del giocatore Bryce Douvier, ala forte di 2,01 m per 104 kg, nato il 1° dicembre 1991 a Salisburgo, ma naturalizzato statunitense.

L’arrivo di Douvier – elemento di livello assoluto – è la dimostrazione plastica di quanto la Società sia impegnata con tutte le proprie forze per raggiungere l’obiettivo della permanenza in serie A2 e per questo non lasci nulla di intentato.

La presenza di un giocatore come l’austro-americano tornerà utile in caso di necessità e a seconda delle esigenze della squadra.

Douvier ha frequentato negli Usa i College Northern Colorado e Texas A&M-Corpus Christi. Nel 2016/17 fa ritorno in Europa. Firma per l’Ovarense (massima divisione portoghese) dove viaggia alla media di oltre 15 punti e quasi 10 rimbalzi a partita. Cifre buonissime che gli valgono una chiamata dall’Italia: a Treviglio – Serie A2 – nel 2017/18 sono 16.4 i punti segnati a partita e 7.8 i rimbalzi catturati.

Sempre nel 2018 vive una breve parentesi all’Aris Salonicco (A1 greca): 4.7 punti e 3.7 rimbalzi.

La stagione 2018/19 lo vede inizialmente indossare la canotta dei francesi del Quimper (A2)con 7.4 punti e 2.7 rimbalzi. Poi passa agli spagnoli dell’Oviedo (A2): 10.7 punti e 5.9 rimbalzi.

Stagione 2019/20: gioca in A1 polacca nel Dabrowa Gornicza. Media punti 13.2 con 5.1 rimbalzi.

Nel 2020/21 è di nuovo in Spagna, stavolta al Palencia (A2): 4.8 punti + 2.9 rimbalzi.

Cifre migliori nel 2021/22 nella fila degli svedesi del Lulea (A1): 18 punti e 7.7 rimbalzi.

Nel 2022/23 dopo un periodo con i lituani del Siauliai (A1) con 4.8 punti + 2.5 rimbalzi, torna in Italia alla JuVi Cremona (A2) con la media di 20 punti e 8.3 rimbalzi.

Nel 2023/24 per la prima parte della stagione gioca con i Romeni del Pitesti, in A1 (8.9 + 4.4).

Chiude l’anno in A2 spagnola al Melilla Ciudad del Deporte: 15.5 punti e 5.4 rimbalzi.

Quest’anno ha militano nelle fila degli estoni del Parmu Sadam (A1 estone-lettone) dove ha fatto segnare cifre interessanti: 15 punti e 9.6 rimbalzi.