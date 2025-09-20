Crollo Livorno, l’Ascoli cala il tris al Picchi

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Al Picchi il pomeriggio del Livorno si trasforma subito in un incubo. Dopo appena sei minuti l’Ascoli è avanti 2-0, con le reti di Curado di testa e di Gori, ex amaranto, bravo a girarsi in area e battere Seghetti.

Il Livorno prova a reagire. Cioffi spinge sulla sinistra, Di Carmine sfiora il gol con una deviazione di testa, ma la porta marchigiana resta inviolata. Dall’altra parte, gli uomini di Agostinone non perdonano: al 37’ D’Uffizi firma il tris con un pallonetto preciso.

L’intervallo arriva come una liberazione per gli amaranto, sotto di tre e contestati dal pubblico.

Nella ripresa la musica non cambia. Il Livorno inserisce forze fresche ma non riesce a cambiare volto alla partita. Marchesi e Welbeck ci provano dalla distanza, Cioffi accende qualche lampo in avanti, ma è troppo poco. Mazzi non corre rischi veri, mentre Seghetti deve ancora metterci i guanti su un tiro di Guiebre.

La partita scivola via tra cambi, ammonizioni e qualche sprazzo isolato, fino al triplice fischio. Finisce 3-0 per l’Ascoli, che gestisce con ordine dopo averla chiusa nei primi 45 minuti.

Per il Livorno è una sconfitta pesante, la quarta consecutiva, maturata in casa e con un atteggiamento mai all’altezza. Notte fonda al Picchi.

Il tabellino

LIVORNO (3-4-2-1)

: Seghetti; Gentile, Monaco (46′ Baldi), Nwachukwu; Mawete (46′ Odjer), Welbeck, Hamlili (46′ Ghezzi), Antoni; Marchesi (59′ Biondi), Cioffi; Di Carmine (84′ Dionisi). All. Formisano

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Damiani (72′ Bando), Milanese (72′ Ndoj); Del Sole (46′ Pagliai), Rizzo Pinna, D’Uffizi (72′ Palazzino); Gori (55′ Chakir). All. Agostinone

Reti: 5′ Curado, 7′ Gori, 38′ D’Uffizi

Note: Ammoniti: Hamlili (L), Milanese (A), Mawete (L), Cioffi (L), Alagna (A),