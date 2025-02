Rieti troppo forte per la Libertas Livorno passa al PalaMacchia

Getting your Trinity Audio player ready...

Libertas Livorno 1947 – Real Sebastiani Rieti 80-91 (14-27, 41-54, 63-77)LIBERTAS LIVORNO 1947

: Adrian Banks 20 (4/10, 2/5), Quinton Hooker 14 (4/4, 1/4), Ariel Filloy 11 (1/1, 3/6), Francesco Fratto 7 (2/7, 1/2), Nazzareno Italiano 6 (1/2, 0/3), Tommaso Fantoni 6 (2/3, 0/0), Dorin Buca 6 (2/4, 0/0), Andrea Bargnesi 5 (1/1, 1/1), Gregorio Allinei 3 (0/1, 1/2), Luca Tozzi 2 (1/1, 0/0), Jacopo Baroni 0 (0/0, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 18 – Rimbalzi: 28 8 + 20 (Quinton Hooker 9) – Assist: 15 (Quinton Hooker 5)

REAL SEBASTIANI RIETI: Giorgio Piunti 20 (4/6, 4/7), Diego Monaldi 17 (3/7, 3/8), Skylar Spencer 15 (7/8, 0/0), Lorenzo Piccin 11 (1/3, 3/4), Marco Spanghero 11 (3/6, 1/5), Alvise Sarto 9 (3/5, 1/2), Jordan Harris 4 (1/4, 0/0), Kenneth Viglianisi 3 (0/0, 1/2), Alexander Cicchetti 1 (0/1, 0/0), Matteo Pollone 0 (0/0, 0/2)

Tiri liberi: 8 / 13 – Rimbalzi: 40 17 + 23 (Skylar Spencer 12) – Assist: 16 (Diego Monaldi, Skylar Spencer, Marco Spanghero, Matteo Pollone 3)

LIVORNO – La Libertas Livorno cade in casa contro un’ottima Rieti senza quasi mai entrare in partita dopo un break nel primo quarto dei laziali.

Niente da fare: troppo forte la Real Sebastiani Rieti per la Bi.Emme Libertas che ha lottato senza venire a capo di una partita che l’ha sempre vista rincorrere gli avversari. Gran bella realtà quella blugranata: grande atletismo, reattività a rimbalzo (40 – di cui 17 in attacco – a 28) e grande precisione dall’arco. Non tragga in inganno il 13-30. La percentuale, comunque buonissima, è stata sporcata solo nel finale perché per tutta la partita Rieti ha viaggiato sopra il 50% da 3.

La Libertas ha provato a restare in scia, ma dopo il (decisivo) break del primo quarto (14-27) al massimo è tornata a -5 (29-34) grazie a due triple di Filloy. Poi Rieti ha controllato la partita e i tentativi di recupero degli amaranto.