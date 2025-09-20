18.9 C
Salto triplo mondiale, problemi fisici frenano Diaz nel giorno della sopresa Dallavalle

Il bronzo olimpico della scorsa stagione, tesserato per Livorno, non decolla ma chiude comunque al sesto posto iridato

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Salto triplo mondiale, problemi fisici frenano Diaz nel giorno della sopresa Della Valle
Salto triplo mondiale, problemi fisici frenano Diaz nel giorno della sopresa Della Valle (foto Grana per Fidal)
1 ' di lettura
TOKYO – Nel salto triplo ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo si è consumata una doppia emozione per l’Italia: alle difficoltà di Andy Diaz, tesserato con la Libertas Livorno, reduce da problemi fisici, ha fatto da contraltare la consacrazione di Andrea Dallavalle, bronzo agli Europei indoor, ora vicecampione mondiale con un salto da sogno.

Diaz è arrivato alla finale dopo una qualificazione faticosa: ha mancato il primo salto valido, poi ha mosso la gara con un 16,94 che gli è valso il settimo posto e la qualificazione tra i dodici. Nella finale però non è riuscito a esprimersi al meglio: partito con un nullo, ha alternato misure spesso al di sotto delle sue ambizioni, pagando anche un fastidio fisico che da tempo lo accompagna — la sua pubalgia è emersa nei commenti dopo la gara. Alla fine ha chiuso sesto.

Dallavalle invece ha scritto una pagina importante della sua carriera: con l’ultimo salto è riuscito a volare a 17,64 metri, record personale, guadagnandosi la medaglia d’argento. È stato battuto solo da Pedro Pichardo, che ha stabilito l’oro con 17,91 metri, mentre sul gradino più basso del podio è salito Lázaro Martínez con 17,49 metri.

Non era la prima volta che Dallavalle si avvicinava al podio: nel 2022 a Eugene finì quarto ai Mondiali per pochi centimetri, esperienza che evidentemente ha rappresentato una anticipazione di questa impresa.

“È stato un salto da sogno”, ha detto Andrea, visibilmente emozionato. Per Diaz, che ha vissuto una gara di rincorsa, rimane la consapevolezza che certe giornate non sorridono, ma che il talento c’è e la resilienza pure. L’argento di Dallavalle aggiunge lustro all’atletica italiana e conferma che il settore del triplo è oggi tra quelli più in vista nel panorama nazionale

