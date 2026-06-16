Mezzo della nettezza urbana in fiamme vicino al distributore di benzina

LUCCA – Un incendio nella mattinata di oggi ha interessato un mezzo della nettezza urbana lungo via Nazionale, in località Saltocchio, nel comune di Lucca. Per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona, particolarmente sensibile a causa della vicinanza con un distributore di carburanti, il Ccmando dei Vigili del Fuoco di Lucca è intervenuto sul posto schierando due automezzi d’emergenza: un’autoautopompa serbatoio (Aps) e un’autobottepompa (Abp).

Grazie al massiccio impiego di uomini e mezzi, i pompieri sono riusciti a contenere rapidamente il rogo del camioncino dei rifiuti prima che potesse estendersi.

I rilievi ufficiali confermano che nessuna persona è rimasta fortunatamente coinvolta o ferita dalle fiamme e che l’impianto di distribuzione di carburante, nonostante l’iniziale forte apprensione dovuta alla densa colonna di fumo nero, non è stato interessato dall’incendio.