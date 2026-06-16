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Mezzo della nettezza urbana in fiamme vicino al distributore di benzina

Paura in una frazione di Lucca: intervento dei vigili del fuoco per evitare danni al benzinaio, che è rimasto intatto

Cronaca
REDAZIONE
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Mezzo della nettezza urbana in fiamme vicino al distributore di benzina (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

LUCCA – Un incendio nella mattinata di oggi ha interessato un mezzo della nettezza urbana lungo via Nazionale, in località Saltocchio, nel comune di Lucca. Per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona, particolarmente sensibile a causa della vicinanza con un distributore di carburanti, il Ccmando dei Vigili del Fuoco di Lucca è intervenuto sul posto schierando due automezzi d’emergenza: un’autoautopompa serbatoio (Aps) e un’autobottepompa (Abp).

Grazie al massiccio impiego di uomini e mezzi, i pompieri sono riusciti a contenere rapidamente il rogo del camioncino dei rifiuti prima che potesse estendersi.

I rilievi ufficiali confermano che nessuna persona è rimasta fortunatamente coinvolta o ferita dalle fiamme e che l’impianto di distribuzione di carburante, nonostante l’iniziale forte apprensione dovuta alla densa colonna di fumo nero, non è stato interessato dall’incendio.

© Riproduzione riservata

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