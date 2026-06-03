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Nuovo volto per il Pronto soccorso pediatrico in Versilia grazie alle donazioni

Nuovi arredi, pareti colorate e libri per la comunicazione aumentativa alternativa donati da cinque associazioni del territorio per ridurre l'impatto del ricovero

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Pediatria Versilia
Crediti: Ufficio Stampa
1 ' di lettura

LIDO DI CAMAIORE – Ambienti più accoglienti, pareti ricche di colore e nuovi arredi pensati per i pazienti più piccoli. Il Pronto soccorso pediatrico della Versilia cambia volto per offrire uno spazio più sereno e rassicurante ai bambini e alle loro famiglie. Le sale d’attesa e i locali dedicati all’assistenza medica sono stati completamente trasformati grazie a una serie di generose donazioni promosse dal tessuto associativo locale.

Il progetto di umanizzazione delle cure persegue l’obiettivo di ridurre l’impatto emotivo dell’ospedalizzazione, creando un contesto capace di mitigare la paura e il disagio del ricovero nei più piccoli. Tra le novità più significative introdotte nella struttura spicca l’allestimento di una nuova libreria. Questo spazio è stato arricchito con testi scritti in Comunicazione aumentativa e alternativa (Caa), uno strumento fondamentale studiato appositamente per supportare i bambini con difficoltà espressive o di comprensione, favorendo così una reale inclusione.

L’intervento di restyling del pronto soccorso è stato possibile grazie al contributo concreto di diverse realtà della zona. Hanno partecipato all’iniziativa il Motogruppo Tartarughe Lente, l’Abio, il Rione Nocchi, il comitato Ponterosso nel Cuore e il Lions club Viareggio Versilia.

La struttura rappresenta un punto di riferimento unico a livello aziendale. Per questo motivo l’intera équipe sanitaria coordinata dalla responsabile Silvia Navari, insieme al personale dell’unità operativa di Pediatria e neonatologia guidata da Giovanni Suriano, ha voluto esprimere un profondo ringraziamento alle associazioni che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo per l’assistenza pediatrica sul territorio.

© Riproduzione riservata

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