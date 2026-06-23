Lucca Comics & Games compie 60 anni: da Go Nagai a Frank Miller, i primi ospiti del festival

LUCCA – L’edizione 2026 di Lucca Comics & Games scalda i motori in vista del suo 60esimo anniversario. In programma dal 28 ottobre al 1° novembre, la kermesse toscana festeggia le sue ‘nozze di diamante’ celebrando la comunità di appassionati che ne ha accompagnato la crescita dal 1966. Il tema portante di quest’anno è racchiuso nella parola Legacy: un concetto che indica il lascito di sogni e passioni tramandato da una generazione all’altra, ma che richiama anche i giochi da tavolo in cui ogni mossa modifica permanentemente lo scenario. E in omaggio alle sue radici, l’evento ha ottenuto il patrocinio della Commissione Europea, in condivisione dei valori di inclusione uniti nella diversità.

Il manifesto ufficiale, presentato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, porta la firma di Claudio Castellini, illustratore classe 1966 e primo autore italiano ad aver collaborato stabilmente con il mercato americano (creatore grafico di Nathan Never e matita di spicco per l’universo Marvel). L’opera è concepita come un meta-poster che raduna al suo interno citazioni e personaggi delle locandine storiche del festival. Ad affiancarlo c’è Louise Stéphant, una bambina francese di dieci anni già premiata due volte al festival di Angoulême, alla quale Castellini ha consegnato simbolicamente la sua matita per illustrare la variant cover del poster. Al maestro romano sarà dedicata anche la mostra Claudio Castellini: Tocchi da Maestro, allestita presso il palazzo delle esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, mentre un intero piano del Palazzo Guinigi ospiterà il percorso interattivo e permanente Legacy – la mostra. Altra novità celebrativa è Luke & Clea – A Quest for Legacy, un videogioco in stile pixel art 8 bit pensato per svelare i segreti della manifestazione.

Ricchissimo il parterre degli ospiti. Per l’area Comics, la punta di diamante è l’arrivo della leggenda giapponese Go Nagai (creatore di Goldrake), affiancato da figure di spicco come Frank Miller, Tōru Fujisawa e l’architetto dei mondi Marvel Jonathan Hickman. A Palazzo Guinigi sarà celebrato l’ottantesimo anniversario di Lucky Luke con una selezione di tavole storiche di Morris. A Lucca ci sarà anche lo storico italiano Alessandro Barbero, che presenterà il suo esordio nel mondo del fumetto con un volume dedicato a Garibaldi. Spazio anche all’area Videogame con Yoshinori Kitase, artefice del rilancio di Final Fantasy VII, e il visionario Hideki Kamiya.

Per gli amanti di Pokémon, in occasione del trentesimo compleanno del franchise, la Palestra Bacchettoni si trasformerà in un’immensa ‘Pokémon gym’ per ospitare il Play Lab. Sul fronte musicale, tra i nomi più attesi spicca quello di Yōko Kanno, celebre autrice delle colonne sonore di Cowboy Bebop e Ghost in the Shell, alla sua prima apparizione italiana. Ad animare i palchi cittadini ci saranno inoltre la band pop-punk Finley e I Cavalieri del Re con le sigle storiche dei cartoni animati, mentre per gli appassionati di cinema e serie tv tornerà l’Area Movie.

I biglietti Early Bird sono disponibili in quantità limitata, per un totale di 80mila tagliandi, fino alla mezzanotte del 24 luglio. L’apertura della biglietteria ordinaria è fissata per il 1° settembre.