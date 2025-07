Lucca capitale del lusso immobiliare: la Toscana domina il mercato

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – La Toscana consolida la sua posizione di punta nel mercato immobiliare di lusso italiano, e a trainare la regione è la provincia di Lucca, che si distingue a livello nazionale per la maggiore concentrazione di annunci nella fascia compresa tra 1 e 3 milioni di euro. È quanto emerge da un recente studio di Idealista/Data, la divisione di ricerca del noto portale immobiliare idealista. Secondo i dati raccolti, l’11,3% degli annunci nel territorio lucchese rientra in questa categoria esclusiva, con un prezzo medio che supera il milione e mezzo di euro.

L’indagine ha calcolato la percentuale di immobili di prestigio in rapporto al totale provinciale, evidenziando come la Toscana rappresenti ben il 31,9% dell’intera offerta immobiliare di lusso a livello nazionale. Oltre a Lucca, altre tre province toscane figurano nella top ten, confermando la forte vocazione regionale per gli investimenti di alta fascia.

Le province toscane al vertice del lusso immobiliare

Accanto a Lucca, Firenze occupa una posizione di rilievo, con una quota del 7,8% di immobili tra 1 e 3 milioni di euro e un prezzo medio di 1.490.000 euro. Segue Siena, al quarto posto nazionale, con il 7% e un valore medio di 1.575.000 euro. Grosseto completa il quartetto toscano, con una quota del 5,7% e una media di 1.500.000 euro.

Fuori dalla Toscana, spicca Bolzano, che si colloca al secondo posto assoluto con l’8,3% e un prezzo medio di 1.250.000 euro, a testimonianza dell’appeal delle sue località montane.

Altri territori ad alta incidenza di immobili di pregio sono Sassari (5,7%), Belluno (5,4% con una media superiore a 1.700.000 euro), Como (5,3%) e Verona (5,2%). Anche Milano si distingue, pur restando appena fuori dalla top ten, con un 5,1% di annunci di lusso.

Le grandi metropoli come Roma (3,1%) e Venezia (3,3%) mostrano numeri più contenuti, al pari di Napoli e Genova. In 23 province italiane, la percentuale di immobili di fascia alta scende sotto il 2%, e in 47 aree la presenza è inferiore all’1%. Catanzaro si segnala come unica provincia senza alcun immobile registrato oltre il milione di euro.

Il super lusso: Lucca al comando anche oltre i 3 milioni

La leadership di Lucca si estende anche al segmento extralusso, riservato agli immobili sopra i 3 milioni di euro. In questa categoria, Lucca registra una quota del 2,6%, con un prezzo medio che raggiunge i 4 milioni di euro, superando nettamente le altre province.

Seguono, ma a distanza, Verbano-Cusio-Ossola (1,5%), Firenze e Siena (1,4%), e Grosseto (1,1%). Nella parte bassa della top ten troviamo Como, Sassari e Brescia (1%), con Belluno e Imperia ferme allo 0,9%. Più contenuta la presenza di extralusso a Milano (0,6%) e Roma (0,4%), a conferma che le proprietà più esclusive si trovano spesso in contesti più riservati che urbani.

Le province più cercate per il lusso

Il report analizza anche l’interesse degli utenti per gli annunci di lusso. Roma guida la classifica per numero di visualizzazioni (45.045 per annuncio), seguita da Milano (43.730) e ancora Lucca, che si conferma sul podio con 18.048 visualizzazioni.

Tra le più ricercate anche Firenze (17.660), Como (14.439), Napoli e Sassari (entrambe a 13.642), seguite da Brescia, Torino e Genova.

Il richiamo dei luoghi autentici

Il mercato del lusso non guarda solo alle grandi città o alle mete turistiche più note. Sempre più acquirenti si orientano verso micro-contesti di eccellenza, che offrono qualità della vita, paesaggi unici e autenticità.

Emblematico il caso di Fabbrica, una piccola frazione collinare di Peccioli, premiata come Borgo dei Borghi 2024, che ha totalizzato quasi 23.000 visualizzazioni. Seguono Camucia (Val di Chiana) e Monterosso al Mare, icona delle Cinque Terre.

Nelle aree urbane, si registra un interesse particolare per quartieri residenziali di alto profilo. A Roma, le zone di Olgiata e Mazzini–Lungotevere attraggono l’attenzione; a Torino, la Crocetta e le zone panoramiche come Colle della Maddalena–Superga; a Milano, la zona Mercalli–Quadronno si conferma tra le più ambite; a Treviso, spicca Piazza del Grano–Maggiore. Chiude questa classifica particolare Pantelleria, che combina esclusività abitativa e unicità ambientale grazie ai suoi celebri dammusi.

Lo studio condotto da idealista/data restituisce un quadro dettagliato dell’andamento del mercato immobiliare di fascia alta, confermando la Toscana – e in particolare Lucca – come un polo d’eccellenza per il settore del lusso in Italia.