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Ruba uno zaino alla guardia giurata del pronto soccorso dell’ospedale San Luca: arrestato 46enne

L'uomo ha approfittato di un momento di distrazione per trafugare effetti personali e badge: bloccato al Campo di Marte

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Furto ospedale di San Luca
Crediti: Ufficio Stampa
1 ' di lettura

LUCCA – Un furto al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca è costato l’arresto a un 46enne italiano senza fissa dimora, fermato dai carabinieri nella mattinata di ieri con l’accusa di furto aggravato.

I fatti risalgono alle 7,30 di giovedì, quando la centrale operativa della compagnia carabinieri di Lucca ha ricevuto una segnalazione dall’ospedale San Luca. Una guardia giurata in servizio all’ingresso del pronto soccorso aveva notato la sparizione del proprio zaino, lasciato per pochi minuti incustodito alla postazione mentre si trovava a intervenire in un reparto. Nello zaino c’erano effetti personali, un paio di occhiali da sole e il badge aziendale.

I militari della sezione radiomobile sono arrivati rapidamente in ospedale, dove hanno raccolto la testimonianza della vittima e di altri presenti, e hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Le riprese hanno permesso di identificare con precisione l’autore del furto e di ricostruirne il percorso di fuga.

Nel frattempo, una pattuglia della stazione di San Lorenzo a Vaccoli si è diretta all’ospedale Campo di Marte, indicato come probabile destinazione dell’uomo. È lì che il 46enne è stato rintracciato e bloccato. Durante le ricerche successive, i carabinieri hanno recuperato quasi tutta la refurtiva: parte nella zona verde del presidio, parte nei pressi di una fermata dell’autobus lungo il tragitto percorso dal fuggitivo.

L’uomo, con precedenti, è stato trattenuto nella camera di sicurezza della compagnia carabinieri di Lucca in attesa dell’udienza di convalida fissata per sabato mattina.

© Riproduzione riservata

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