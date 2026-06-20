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Scontro mortale fra auto e scooter, muore in Versilia un 17enne

Gravissimo l'amico 18enne che era in sella con lui, trasportato con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale di Cisanello

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

PIETRASANTA – Sangue sulle strade della Versilia nel cuore della notte. Il bilancio di un drammatico incidente stradale consumatosi intorno alle 4 di questa mattina è di un morto e un ferito gravissimo, entrambi giovanissimi. La tragedia si è consumata in viale Roma a Focette, nel comune di Pietrasanta, dove per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri si è verificato un violentissimo scontro tra un’autovettura e uno scooter.

L’impatto tra i due mezzi è stato devastante, scaraventando a terra i due ragazzi che viaggiavano in sella al motociclo. Per uno di loro, un giovane di appena 17 anni l’urto si è rivelato purtroppo fatale: i traumi riportati non gli hanno lasciato scampo e il personale medico del 118, giunto sul posto a sirene spiegate, ha soltanto potuto constatarne il decesso.

In condizioni disperate anche l’amico che si trovava a bordo con lui, un ragazzo di 18 anni. I sanitari lo hanno rianimato e stabilizzato direttamente sul posto prima di disporre l’immediato trasferimento d’urgenza, in codice rosso, verso l’ospedale di Cisanello a Pisa, centro d’eccellenza per la gestione dei grandi traumi. Per velocizzare le operazioni, data la gravità del quadro clinico, è stato fatto levare in volo l’elisoccorso Pegaso 3. La macchina dei soccorsi ha visto l’impiego coordinato dell’automedica di Querceta e delle ambulanze della Misericordia di Lido di Camaiore e della Croce Bianca.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi di rito, gestire la viabilità cittadina in un’area particolarmente frequentata durante i fine settimana e ricostruire l’esatta dinamica del drammatico investimento.

© Riproduzione riservata

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