Tabacchi illegali a Lucca, il trucco delle licenze fittizie: sequestrati 250 chili di sigarette

LUCCA – Tabacchi illegali a Lucca, sequestrati oltre 250 chili di prodotti lavorati esteri e sei persone denunciate. È il bilancio dei controlli eseguiti dalla guardia di finanza in tre rivendite del territorio, finite sotto osservazione per presunte irregolarità nella vendita di generi di monopolio.

Gli interventi sono stati condotti dai militari del gruppo di Lucca, che hanno verificato la posizione di alcune attività commerciali riconducibili a cittadini extracomunitari. Secondo quanto ricostruito, le rivendite sarebbero risultate prive delle autorizzazioni necessarie per la vendita di tabacchi.

Al centro degli accertamenti c’è il presunto utilizzo di intestazioni fittizie. Le licenze, secondo la guardia di finanza, sarebbero state formalmente intestate a cittadini italiani, che però non avrebbero gestito direttamente le attività. Un sistema che avrebbe consentito di ottenere autorizzazioni altrimenti non rilasciabili.

La normativa italiana sulla vendita dei tabacchi prevede infatti requisiti personali e professionali specifici. Tra questi rientra anche la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea per la gestione di rivendite, patentini e magazzini di tabacchi.

I tre controlli sono stati eseguiti in contemporanea. Durante le verifiche sono stati sequestrati oltre 250 chili di tabacchi lavorati esteri. Sei persone sono state segnalate alla procura della Repubblica di Lucca per vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione.

Le attività erano monitorate da tempo anche dopo alcune segnalazioni arrivate da cittadini, che avevano notato situazioni considerate anomale nelle rivendite di generi di monopolio.

Gli esercizi commerciali saranno segnalati anche all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che potrà avviare i procedimenti amministrativi previsti. Le conseguenze, in caso di accertamento delle violazioni, possono arrivare fino alla sospensione o alla revoca delle licenze.