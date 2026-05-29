Truffa ad un’anziana a Lucca, arrestato un uomo: recuperati gioielli per 12mila euro

LUCCA – Truffa un’anziana, arrestato un uomo di 29 anni ritenuto il presunto responsabile di un raggiro ai danni di una donna nel quartiere di San Vito. La polizia di Stato ha recuperato gioielli e orologi per un valore complessivo di circa 12.500 euro, poi restituiti alla proprietaria.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione arrivata alla sala operativa della questura di Lucca. Un giovane, descritto come agitato e frettoloso, si stava dirigendo verso la stazione ferroviaria con l’intenzione di lasciare rapidamente la città.

Gli agenti hanno raggiunto la stazione prima della partenza del treno diretto a Firenze e hanno individuato il 29enne. Durante il controllo, l’uomo avrebbe tentato di disfarsi di un sacchetto in cellophane. All’interno sono stati trovati numerosi monili in oro e alcuni orologi.

Dagli accertamenti è emerso che quei preziosi erano il bottino di una truffa appena consumata ai danni di un’anziana lucchese. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna era stata contattata al telefono da una persona che si era presentata come appartenente alle forze dell’ordine.

Alla vittima sarebbe stato raccontato che la figlia era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale e che, per evitare conseguenze giudiziarie, era necessario consegnare denaro o oggetti di valore. La donna, scossa dalla telefonata e tratta in inganno anche da riferimenti a circostanze familiari reali, avrebbe consegnato i propri gioielli a un uomo arrivato alla sua abitazione.

Il 29enne, cittadino straniero nato nel 1997, è stato arrestato con l’accusa di truffa aggravata.La refurtiva è stata recuperata integralmente e riconsegnata alla legittima proprietaria. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata in via definitiva nelle sedi competenti.