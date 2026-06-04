Massa, caos al pronto soccorso: aggredisce il personale sanitario, arrestata una persona

MASSA – Un uomo di 52 anni aggredisce il personale sanitario al Noa di Massa nella mattinata del 28 maggio, seminando il panico all’interno del pronto soccorso dell’ospedale apuano dove era stato trasportato per ricevere alcune cure mediche.

L’uomo, un cittadino magrebino domiciliato nel comune di Carrara, si trovava in un evidente stato di alterazione psicofisica causato dall’assunzione eccessiva di bevande alcoliche. All’improvviso ha iniziato a minacciare i presenti e ha poi colpito un’infermiera, causandole delle lesioni.

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Massa sono intervenuti immediatamente sul posto per bloccare l’esagitato. I militari lo hanno condotto nelle camere di sicurezza della stazione di Carrara, seguendo le indicazioni del magistrato di turno della procura della Repubblica.

Nella mattinata di ieri (29 maggio), il giudice del tribunale di Massa ha convalidato la misura nel corso dell’udienza. Dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’indagato, l’autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva del divieto di dimora nella provincia di Massa Carrara per l’episodio in cui l’uomo aggredisce il personale sanitario al Noa.