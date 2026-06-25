Si accascia e muore per un malore mentre lavora in un’azienda di Mulazzo

MULAZZO – Un operaio di circa 50 anni è morto nella tarda mattinata di oggi (25 giugno) a causa di un improvviso malore avvertito mentre si trovava al lavoro in uno stabilimento a Mulazzo, nella provincia di Massa-Carrara.

La tragedia si è consumata intorno alle 13,30 all’interno della ditta Matec, dove l’uomo – un lavoratore di nazionalità straniera dipendente di un’azienda slovacca attiva in subappalto – si è accasciato al suolo davanti ai colleghi.

Le chiamate di emergenza hanno attivato la centrale unica del 118 che, data la gravità della situazione, ha inviato sul posto l’automedica territoriale e ha allertato l’elisoccorso Pegaso 3 della Regione Toscana. Nonostante la rapidità dei soccorritori, i sanitari giunti nella fabbrica della Lunigiana hanno solo potuto accertare l’avvenuto decesso dell’uomo, rendendo purtroppo vano l’intervento dell’elicottero.

Sul luogo del dramma sono intervenuti i tecnici del Pisll dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest per verificare le condizioni di sicurezza e la dinamica dell’evento. Stando alle prime relazioni delle autorità sanitarie, il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali.