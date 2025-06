A Pontremoli e in Trentino la preparazione della Carrarese verso la serie B

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Serie B, la Carrarese di mister Calabro (confermato fino al 2027) svolgerà la prima fase del ritiro estivo, dal 15 al 25 luglio allo stadio comunale Lunezia di Pontremoli e alloggerà all’Hotel Napoleon.

Gli azzurri, proseguiranno la preparazione verso la prossima stagione, in una seconda fase di ritiro estivo, in programma a partire dal 28 luglio e sino all’8 agosto 2025, in Trentino Alto- Adige, al campo sportivo comunale di Castelvecchio Caldaro, in provincia di Bolzano, alloggiando in quel periodo all’Hotel Weingarten a San Paolo Appiano.

Il club di Piazza Vittorio Veneto rivolge i più sinceri ringraziamenti al sindaco, all’amministrazione comunale di Pontremoli, alla società Fc Lunigiana Pontremolese 1919, allo staff dell’Hotel Napoleon e a tutta la comunità di Pontremoli, per la calorosa accoglienza, e la disponibilità dimostrata in questi anni.

Per quanto riguarda la seconda fase del ritiro estivo, ringrazia il sindaco di Caldaro e la sua comunità, lo staff dell’Hotel Weingarten e la società Fc Kaltern per aver dato la possibilità di allenarci nel loro centro sportivo. Un grazie è doveroso anche nei confronti della società Fc Neugries, della Virtus Bolzano ed alla Palestra Caldaro – Tennis Kaltern.

Sono in via di organizzazione le gare amichevoli di avvicinamento all’inizio della stagione.